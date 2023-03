Portiolli leva ex de Jojo Todynho ao SBT e revolta a web: “Lamentável”

Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza foi um dos convidados do programa Passa ou Repassa, do SBT, neste domingo (12/3), a presença do militar desagradou os espectadores do programa e acabou sobrando críticas para o apresentador Celso Portiolli.

No Twitter, vários internautas detonaram a presença de Lucas Souza no jogo. “O cara usou a Jojo Todynho para ganhar fama e agora recebe espaço na TV. Lamentável. #DomingoLegal”, disse um. “Como esse Lucas é bem forçado. MDS!”, detonou outro. “Dando audiência para esse Lucas ?? Ex-marido da Jojo; cada uma viu… #PassaOuRepassa”, disse outro.

