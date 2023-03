Porto do Rio de Janeiro vai passar por obras para receber navios de maior porte

O porto do Rio de Janeiro vai passar por processos de dragagem e aprofundamento para melhorar as para receber navios, inclusive de maior porte. Um edital de licitação foi aberto a execução das obras. O projeto prevê também uma melhor na sinalização. Segundo o diretor-presidente interino da PortosRio, Jean Paulo Castro e Silva, a obra é fundamental para manter a competitividade dos terminais de contêineres do porto do Rio de Janeiro. De acordo com o superintendente de engenharia da PortosRio, Roberto Catalão, pelo escopo do projeto, a estimativa do volume a ser dragado é de aproximadamente 2,3 milhões de metros cúbicos. O porto do Rio de Janeiro tem sido alvo de polêmicas, porque muitas embarcações estariam no local de forma irregular. A Marinha do Brasil acompanha todas as tratativas, e o projeto pode, segundo especialistas, contribuir e melhorar com a atual situação do porto.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer