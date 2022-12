Posse de Lula terá mais delegações estrangeiras do que a Rio 2016

A cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (1º/1), contará com o maior número de autoridades estrangeiras no país desde os Jogos Olímpicos Rio 2016, segundo informou a equipe do petista. Estão com presença confirmada no evento 65 delegações de chefes e vices-chefes de Estado, de governo e de poder, além de representantes especiais enviados por algumas nações.

Com a presença de embaixadores e presidentes, aproximadamente 120 países estarão representados na posse presidencial de Lula, em Brasília. Segundo o embaixador Fernando Igreja, responsável pelo cerimonial do evento, encontros bilaterais são solicitados pelas delegações para os dias seguintes à cerimônia.

“A posse do presidente eleito supera o número de autoridades estrangeiras que estiveram presentes nas Olimpíadas no Rio de Janeiro”, reforça Igreja. “A presença de 30 chefes de Estado e chefes de governo demonstra a importância que esses países estão dando para a posse do presidente Lula e a volta do Brasil ao cenário internacional como um parceiro relevante. Países de todos os continentes estarão presentes”, acrescenta.

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio contou com a participação de 38 autoridades internacionais, mas apenas três autoridades do G20, grupo com as maiores economias do mundo. Na época, o evento teve a presença do então presidente da Argentina, Mauricio Macri, do presidente da França, François Hollande, e do primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi.

Na cerimônia de posse de Lula estarão presentes os presidentes da Alemanha, Argentina, Colômbia, Portugal, Peru, Togo, Paraguai e o rei da Espanha. Além dos vices-presidentes da China, de Cuba, de El Salvador e do Panamá, entre outros.

Cerimônia de posse de LulaA cerimônia de posse presidencial será realizada neste domingo (1º/1) na Esplanada dos Ministérios em Brasília e além de autoridades governamentais terá a participação de artistas brasileiros que irão se apresentar no Festival do Futuro.

Com uma grande estrutura montada no centro de Brasília, os shows acontecerão em dois palcos: Gal Costa e Elza Soares, em homenagem as partidas falecidas neste ano.

O Festival do Futuro está chegando! @pabllovittar, @eulukinhass, @salgadinhomusic, Leoni e outros artistas esperam vocês em Brasília no dia 1º de janeiro. Confira a programação completa e venha para a posse! https://t.co/ADq6VxhjSk #EquipeLula pic.twitter.com/gPzodf5NSo

— Lula (@LulaOficial) December 28, 2022