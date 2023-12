Possível sucessor de Zinho na milícia é assassinado a tiros no Rio de Janeiro

Na manhã desta sexta-feira, 29, um dos possíveis sucessores do miliciano Zinho foi assassinado a tiros na comunidade Três Pontes, em Paciência, zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, Antônio Carlos dos Santos Pinto, conhecido como Pit, foi abordado por homens armados em um carro azul. O crime ocorreu enquanto ele estava no veículo com sua esposa e uma criança, que também foi atingida na cabeça. Após o assassinato, os criminosos executaram um gesseiro identificado como Leonel Moura, que teria sido sequestrado e torturado para levá-los até o local onde o miliciano se encontrava. A polícia realiza diligências para descobrir a autoria e a motivação do crime. Antônio Carlos já havia sido preso anteriormente por envolvimento com a milícia. A polícia investiga se Leonel ainda tinha alguma ligação com os criminosos. A criança de 9 anos, atingida na cabeça, recebeu os primeiros socorros na UPA de Paciência e foi encaminhada em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. A mãe dela está internada em um hospital do Rio de Janeiro — o nome não foi confirmado pela Secretaria de Saúde.

