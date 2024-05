Pré-candidato pelo PL no Rio posta foto com fuzil e faz ameaça

Reprodução/Instagram

1 de 1 rodrigo neves policia civil – Foto: Reprodução/InstagramPré-candidato à Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro pelo PL, o policial civil Rodrigo Neves publicou uma foto em suas redes sociais com um fuzil e uma frase de ameaça: “se cruzar meu caminho, vira saudade”.

O policial foi homenageado, em 2021, pelo ex-vereador Gabriel Monteiro, que foi cassado e preso por abusar sexualmente de uma menor de idade e gravar a relação em vídeo.

Neves oficializou sua pré-candidatura pelo PL em março deste ano. O policial gravou um vídeo, com uniforme da polícia civil, anunciando que será candidato e contou sobre um encontro que teve com Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que será candidato à prefeitura do Rio pelo partido.

Após a coluna expor o vídeo de Neves pedindo apoio político com o uniforme da corporação, o policial virou alvo de um processo na corregedoria da Polícia Civil por usar o nome da corporação para fins políticos.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?