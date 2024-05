Pré-candidatos à Prefeitura de BH, Correia e Duda apostam em união de forças

Deputados participaram juntos de reunião com os presidentes de seus respectivos partidos, Gleisi Hoffmann (PT) e Carlos Lupi (PDT)

Da esq. para dir.: o presidente do PDT, ministro Carlos Lupi (Previdência Social); a deputada Duda Salabert (PDT-MG); o deputado Rogério Correia (PT-MG); presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) reprodução/Instagram @ rogeriocorreia_ – 22.mai.2024

Os deputados federais e pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (MG) Rogério Correia (PT) e Duda Salabert (PDT) se reuniram na 4ª feira (22.mai.2024) com os presidentes de seus respectivos partidos, Gleisi Hoffmann (PT) e Carlos Lupi (PDT). Eles afirmaram que estão apostando na “unidade de forças”.

“Estivemos reunidos hoje junto do presidente do PDT e da presidenta do PT para buscar a construção de um programa que melhore a vida das pessoas”, declarou Correia e Duda em publicação compartilhada em ambos perfis no Instagram. Os pré-candidatos à prefeitura da capital mineira afirmaram que estão certos de que um projeto em torno da cidade que sonham precisa ser plural e coletivo.

Correia e Duda ainda disseram que a prioridade do campo democrático-popular deve ser a construção de uma “cidade do futuro” e“preocupada em resolver os problemas reais do dia-dia”. E declararam: “Seguimos construindo pontes ao invés de muros”.