Pré-carnaval marca o retorno do habeas copos e das fanfarras na Barra

A noite foi animada na Barra, nesta quarta-feira (15). Em mais um evento de pré-carnaval, 18 atrações desfilaram pelo circuito Sérgio Bezerra (do Farol da Barra até o Morro do Cristo), a maioria blocos de fanfarra e percussão, e arrastaram uma multidão ao som das antigas marchinhas de carnaval. Durante a festa houve uma homenagem das baianas a Gal Costa, o Gandhy e a favor da democracia.

Um dos mais aguardados foi o Habeas Copos, bloquinho tradicional que por conta da pandemia estava há dois anos sem desfilar. Os foliões começaram a chegar 3h antes do bloco sair e a concentração aconteceu na Rua Almirante Marques de Leão, como explica a professora de educação física aposentada Kátia de Oliveira.

“Eu amo o carnaval e estou me arrepiando só de falar isso, e o Habeas Copos é um lugar de muita alegria e de muita energia, é uma coisa que a gente não sabe nem explicar, um burburinho de emoções. São quase 20 anos participando do bloco”, contou.

A ansiedade também era perceptível em foliões de outras atrações. Um grupo de venezuelanos contaram que não tem data para voltar. “Vamos ficar em Salvador até quando nossas pernas aguentarem”, afirmou Lorena Alvarez, 25, uma das mais animadas.

As fanfarras puxaram os clássicos, foliões arriscaram passos e houve grupos que improvisaram um bloquinho levando a própria corda para o circuito. As fantasias foram de super-heróis às mais inusitadas, como o homem que foi vestido de pênis para a avenida. Segundo o engenheiro civil Ricardo Teixeira, 52 anos, o amigo estava “representando o objeto fálico”, enquanto ele estava vestido de policial feminina.

No camarote, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) acompanhou tudo com graça, acenou para apoiadores e destacou a expectativa para a primeira folia dele como gestor, porque apesar de ter assumido a gestão em 2021 ele não conseguiu colocar a festa em prática por conta da pandemia.

“Uma multidão nas ruas e isso dá um frio na barriga, porque aumenta a nossa responsabilidade e de manter a qualidade do serviço com tanta gente, mas nos preparamos para isso. Tenho certeza que vamos fazer um lindo carnaval para marca de forma triunfal e histórica o retorno da maior festa de rua do planeta”, afirmou.

Os festejos de pré-carnaval de 2023 tiveram menos ocorrências na área da saúde que os de 2020. Segundo a prefeitura, o Pipoco teve 39 casos que precisaram de atendimento médico. O Furdunço registrou 53 situações e o Fuzuê 20 ocorrências. A redução foi de 44%, no domingo, e de 16%, na terça-feira. A gravidade dos casos também reduziu.

