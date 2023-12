Preço da gasolina recua 0,17% nas bombas; diesel tem queda de 1,1%

O preço médio do litro da gasolina nos postos de abastecimento do país caiu 0,17%, para R$ 5,61, na semana entre 10 e 16 de dezembro na comparação com os sete dias anteriores, quando custou R$ 5,62 na média segundo o Levantamento de Preços dos Combustíveis (LPC) da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Essa foi a segunda semana seguida de queda no preço médio após um aumento pontual na virada de novembro para dezembro, que interrompeu uma sequência de 13 semanas de estabilidade ou quedas leves (R$ 0,01 ou R$ 0,02 por litro). Já o diesel recusou 1,1% a R$ 6,06 no mesmo período – na semana passada, o valor médio estava na casa dos R$ 6,13.

Leia também

Reforma tributária deve ser votada na Câmara nesta sexta



Conflito entre Venezuela e Guiana, combustíveis e ‘pacto do metano’: confira destaques do Hora H do Agro



*Com informações do Estadão Conteúdo