Prédio de três andares desaba no bairro da Federação; veja vídeo

Um prédio de três andares desabou no bairro da Federação, em Salvador, na tarde desta terça-feira (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há feridos confirmados.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou vistoria no local constatando que o imóvel de três andares desabou sobre outros dois. Alguns imóveis na área estão sob observação.

Moradores de um imóvel vizinho estão sem acesso de saída, aguardando serem resgatados. As equipes de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros, Coelba, unidade do Samu e da Sedur foram acionadas.

Em vídeo publicado nas redes sociais é possível ver muita poeira saindo dos escombros. O Núcleo de Operações com Cães (NOC) do CBMBA também está em deslocamento para o local, que é de difícil acesso para ajudar nas buscas.