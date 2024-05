Repórter da TV Globo é atropelado próximo ao Palácio do Planalto

Reprodução/Instagram

1 de 1 Imagem colorida de repórter com camisa azul – Foto: Reprodução/InstagramO repórter Filipe Matoso (foto em destaque), 33 anos, foi atropelado nas proximidades do Palácio do Planalto, em Brasília, no início da tarde desta quinta-feira (23/5). Atualmente, o jornalista trabalha na Rede Globo, com aparições na GloboNews, em telejornais locais e também nacionais.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) detalhou que, ao ser atendido, Filipe apresentava um corte na cabeça. Ele estava orientado e foi levado consciente para o Hospital de Base (HBDF), na Asa Sul. O condutor do veículo permaneceu no local do acidente e não se feriu.

