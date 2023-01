Prefeito acompanha construção de praça em Teixeira de Freitas; confira

Visita do prefeito Dr. Marcelo Belitardo a construção da praça do Ulisses Guimarães (Foto: Wesley Morau)

O prefeito Dr. Marcelo Belitardo, juntamente com os vereadores Bernardo Cabral e Luizinho, esteve presente nas obras de construção da praça no bairro Ulisses Guimarães na última sexta-feira (13), conversando com a equipe responsável e monitorando o serviço.

“Estamos atuando de forma acelerada para entregar aos moradores do bairro mais um espaço para a convivência, lazer e prática de esportes, com estrutura adequada para a realização dessas atividades”, comentou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. O projeto da obra já havia sido apresentado anteriormente à população e agora é executado com mão-de-obra própria.

O serviço está em fase de acabamento dos boxes, com a posterior pintura, paisagismo e colocação dos ossinhos na parte externa. Com o telhado e o quiosque finalizados, ocorre a implementação do palco e dos pergolados, além da implantação de cerâmica e portas.

O vereador Bernardo Cabral, que solicitou a obra ao prefeito, destacou a importância da concretização do projeto: “quero agradecer a gestão por atender ao nosso pedido. Esse centro de lazer vai trazer conforto aos moradores e gerar empregos na região. Em outras gestões isso era apenas um sonho; hoje, é uma realidade. Que a administração continue com o olhar atento a todas as comunidades, principalmente as que mais precisam“.

Esta praça será localizada na rua Formosa, ao lado do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Ulisses Guimarães. O espaço contará com 5 boxes que serão utilizados por comerciantes, parque infantil e mesa de ping pong. Mais um investimento para beneficiar a população local com uma área voltada ao lazer dos teixeirenses.

