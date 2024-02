Whey protein: veja quantidade ideal para ter benefícios do suplemento

Um dos suplementos alimentares mais conhecidos entre pessoas que estão frequentando a academia é o whey protein. O produto é elaborado a partir do soro de leite e seu principal componente é a proteína: além de ser usado para auxiliar na construção de músculos, o suplemento pode proporcionar o emagrecimento.

Segundo a nutricionista Thaiz Brito, do Metrópoles, a proteína proporciona saciedade, reduzindo a ingestão de calorias desnecessárias. “Mas produto nenhum proporciona perda de peso milagrosa. O correto é consultar um nutricionista e aliar o consumo do whey a um estilo de vida saudável e déficit calórico”, aponta.

A nutricionista esportiva Rayanne Marques, da Clínica Aesthesis, de Brasília, explica que a quantidade ideal para obter os benefícios do whey protein depende de diversos fatores, como a frequência de exercícios e o objetivo do paciente.

“Se você é sedentário ou pouco ativo, a recomendação é consumir cerca de 0,8 gramas de whey por quilograma de peso corporal por dia. Caso pratique atividade física moderada, como caminhadas ou corridas leves, a quantidade ideal é de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por kg/dia. Se pratica exercícios físicos intensos, como musculação ou treinos intensos, a dose aumenta para 1,5 a 2,2 gramas de proteína por kg/dia”, afirma Rayanne.

Outros benefícios do whey Um estudo da Universidade de Pequim, na China, feito com adultos chineses com sobrepeso descobriu que a troca do jantar por uma bebida com whey protein de 388 calorias durante 12 semanas proporcionou perda de peso e maior redução no Índice de Massa Corporal (IMC) em comparação com pessoas que jantaram normalmente.

O grupo que optou pelo shake de suplemento com frutas perdeu cerca de 4,5 kg, enquanto o que continuou com o jantar regular perdeu cerca de 2,2 kg, segundo a pesquisa publicada em 2018 na revista National Institutes of Health (NIH).

Além do emagrecimento, o suplemento pode proporcionar o fortalecimento do sistema imunológico, prevenir o envelhecimento precoce, auxiliar no controle da pressão sanguínea e auxiliar na construção de músculos.

