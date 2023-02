Prefeito Bruno Reis entrega presente principal de Iemanjá

O prefeito Bruno Reis fez sua estreia na celebração do dia de Iemanjá como chefe municipal, bem pertinho do presente da Rainha do Mar. Ele, que chegou ao Rio Vermelho por volta das 15h30, carregou a oferenda da Vila dos Pescadores Z-01, até a praia, onde ela foi posta em um barco, para posteriormente ser depositada na maré alta.

Para o gestor, a participação no ano do centenário da festa deixou a data mais especial. “Sempre participei desta festa, desde a época de estudante. Estudei a vida inteira aqui no bairro do Rio Vermelho e todo dia 2 estava aqui em Iemanjá. Depois como deputado, vice-prefeito e secretário. Mas como prefeito é diferente”, afirmou.

A diferença está na participação em todos os detalhes. “É uma grande alegria [também] poder entregar o presente à grande rainha do mar”, ressaltou o prefeito. Com a oferenda devidamente entregue, o gestor ainda aproveitou para receber um banho de milho e folhas de um devoto que o cumprimentou ainda na areia da praia.

Bruno Reis cumprimenta devotos de Iemanjá (Foto: Emilly Oliveira/ CORREIO)

Em seguida, Reis caminhou pelo circuito cumprimentando outros apoiadores. Não sem antes permanecer, em torno de 15 minutos, tirando fotos com os devotos que o seguiram até o mar para presenciar a entrega do presente de perto. Assim como eles, o gestor também fez seus pedidos a Iemanjá.

“Que tenhamos um ano de muito trabalho, realizações. Que a gente possa ter a capacidade de tirar do papel muitos dos nossos sonhos. E com isso a gente vai seguir transformando a nossa cidade, a vida das pessoas e fazendo o melhor sem olhar a quem”, revelou o prefeito, acompanhado do vereador Cláudio Tinoco e do presidente da Saltur, Isaac Edington.

Antecessor

Enquanto Bruno Reis estreou na festa como prefeito, seu antecessor, o ex-prefeito e atual secretário-geral do União Brasil ACM Neto, viveu muitos 2 de fevereiro. E, este ano, não foi diferente. Entusiasta das festas populares da Bahia, ele participou das homenagens a orixá na festa de Itamar Musse, no Rio Vermelho.

Tendo a celebração do Dia de Iemanjá como uma de suas prediletas, ACM Neto comemorou o retorno do evento de rua que reuniu milhares de pessoas, depois do período da pandemia. “É uma grande alegria estar voltando a viver essa emoção do 2 de Fevereiro, celebrando Iemanjá neste dia importante para todos nós baianos, especialmente aqui em Salvador”, contou o ex-prefeito.

ACM Neto curte celebração a Iemanjá ao lado da esposa, Mariana Magalhães (Foto: Alô Alô Bahia)

Ele esteve na celebração com sua esposa, Mariana Magalhães. Além do casal, também compareceram o presidente da Rede Bahia, Antônio Carlos Magalhães Júnior; a diretora Presidente do Parque Social, Rosário Magalhães; a diretora do CORREIO, Renata Corrêa, o cantor Gilberto Gil e sua filha Flora Gil; e a ex-senadora e atual secretária de Relações Internacionais de São Paulo, Marta Suplicy. O prefeito Bruno Reis também saiu do cortejo e seguiu direto para lá.

A possibilidade de professar a fé como pede a tradição também foi destacado por ACM como um momento de alegria. “Ter essa oportunidade de vir ao Rio Vermelho trazer nossas oferendas e reforçar nossa fé nessa terra maravilhosa, nessa coisa que é nossa, dos baianos, do nosso coração. Viver Iemanjá neste dia tão especial”, disse, em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.

*Com orientação da subeditora Monique Lôbo