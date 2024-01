Prefeito Cézar anuncia investimento de R$ 30 milhões em Usina Fotovoltaica, impulsionando sustentabilidade e empregos em Milagres

Milagres celebra hoje uma conquista marcante para o desenvolvimento sustentável da cidade: um investimento monumental de mais de 30 milhões de reais, em parceria com a renomada empresa GreenYellow, para a implantação de uma Usina Fotovoltaica no município.

Este projeto representa não apenas um avanço na direção da sustentabilidade, mas também trará uma série de benefícios tangíveis para a comunidade local. A Usina Fotovoltaica será uma fonte de energia limpa e renovável, alinhada com as práticas ecologicamente corretas que são cada vez mais essenciais para o bem-estar do nosso planeta.

Além dos impactos positivos no meio ambiente, a instalação da usina também promoverá o crescimento econômico da região. A criação de empregos é um dos principais benefícios esperados, oferecendo oportunidades de trabalho para os residentes de Milagres e fortalecendo a economia local.

O prefeito Cézar de Adério expressou sua gratidão e entusiasmo em relação a mais essa conquista para Milagres: “Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de trazer o melhor para Milagres. Juntos, estamos construindo um futuro mais brilhante, sustentável e próspero para todos nós”.

A visão do prefeito reflete o compromisso da administração municipal em buscar soluções inovadoras que não apenas beneficiem a população, mas também contribuam para a preservação do meio ambiente.

Este investimento não apenas solidifica Milagres como um líder em iniciativas sustentáveis, mas também destaca a importância na promoção do desenvolvimento responsável. Com a instalação da Usina Fotovoltaica, a cidade avança para um futuro mais verde, demonstrando seu compromisso com as gerações futuras.