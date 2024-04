Prefeito de Irecê anuncia novos secretários municipais e a chegada de quatro mulheres no primeiro escalão do governo

Nove integrantes do primeiro escalão da Prefeitura de Irecê vão se desincompatibilizar dos cargos para disputar as eleições de 2024 03 de abril de 2024 | 14:39

Em virtude da legislação, até sexta-feira (05), nove integrantes do 1º escalão da Prefeitura de Irecê vão se desincompatibilizar dos cargos para disputar as eleições de 2024. O atual secretário de Governo, Murilo Franca, confirmado como pré-candidato a prefeito, será substituído pelo ex-titular da pasta, Alan Franca, professor universitário e bacharel em História, que também vai acumular a chefia de Gabinete no lugar de Mateus Teles.

Na Secretaria de Meio Ambiente, sai Hildegar Mendes e entra Sara Araújo, engenheira ambiental e especialista em Segurança do Trabalho. O vereador licenciado Moisés Filocre deixa a Assistência Social, que será comandada pela pedagoga Thaís Pereira de Almeida. Quem também volta à Câmara Municipal é Erlan Figueredo: a Secretaria de Agricultura fica sob responsabilidade de Paulo Eugênio, atual secretário de Administração.

“Em nome do povo de Irecê, agradeço a todos que contribuíram com o nosso Governo e, de alguma forma, ajudaram a mudar a vida das pessoas. De coração, muito obrigado pelo compromisso com a cidade! Agora, só me resta desejar boa sorte na nova jornada! Espero que vocês continuem fazendo a diferença em nossa comunidade”, afirmou o prefeito Elmo Vaz.

Seguindo o mesmo caminho de outros colegas de trabalho, o vereador Daniel Araújo retorna ao Poder Legislativo, enquanto a pasta da Saúde será ocupada por Tarcísio Oliveira Silva – mestre em Enfermagem e doutorando em Saúde Coletiva. Na Secretaria da Mulher, quem se despede é Meirinha Joyce. No seu lugar, assume a assistente social Deuraci Vieira. No Esporte, Luciano Mariano vai ser substituído por José Augusto (Ninho). Na Controladoria Jamile Paz assume no lugar Hênio Dourado, que passa a ser consultor do município. Por fim, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Lessivaldo Lima “passa o bastão” para Alcildes Cavalcante, contador, pós-graduado em Auditoria e Controladoria Pública e com ampla experiência na vida pública.

“Para quem chega, será uma experiência inesquecível! Irecê é, ao mesmo tempo, uma cidade magnífica e complexa. Por isso, exige dedicação, eficiência, humildade e empatia. Além de ser profissional e ter qualificações, é mais do que importante gostar de gente e se colocar no lugar do outro. Neste sentido, graças a Deus, tenho certeza de que vamos manter o mesmo padrão de excelência em nossa gestão”, finalizou Elmo.

