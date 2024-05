Prefeito de Porto Alegre associou rival a “carne de cachorro” em 2020

Carro de som da campanha de Sebastião Melo (MDB) dizia que, caso vencesse, Manuela d’Ávila (PC do B) transformaria a capital gaúcha na Venezuela

Sebastião Melo (esq.) foi eleito com 54,58% dos votos válidos. Manuela D’Ávila (dir.) recebeu 45,42% dos votos ALRS/Divulgação

Internautas resgataram nesta 5ª feira (23.mai.2024) um vídeo da campanha de Sebastião Melo (MDB) para a Prefeitura de Porto Alegre na eleição de 2020. À época, um carro de som da equipe do atual chefe do Executivo municipal dizia que, caso a sua adversária Manuela d’Ávila (PC do B) vencesse, os moradores da capital gaúcha comeriam “carne de cachorro”.

“Nós vamos comer carne de cachorro, podem ter certeza. Vamos cuidar dos bichinhos. Nós vamos virar uma Venezuela. Vamos comer carne de verdade, pessoal. Vote no 15 [número eleitoral de Melo]. Comunista de iPhone 11. Socialismo é só para os outros. Votem no 15, vocês não vão se arrepender. Vocês vão comer bifinho de carne de gado, não vai ser de cachorro”, diz o carro de som enquanto passa ao lado de apoiadores de d’Ávila.

Assista (1min1s):

Sebastião Melo foi eleito com 54,58% dos votos válidos. Manuela D’Ávila recebeu 45,42% dos votos.

Depois da derrota, Manuela reclamou em live com o deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) –que à época também perdeu a disputa para a Prefeitura de São Paulo para Ricardo Nunes (MDB)– das fake news que marcaram a eleição em Porto Alegre.

“Aqui, com a crise, muita gente deixou de ter internet. Então sabe o que fizeram? É engraçado, mas é triste. Eles fizeram as fake news circular nos caminhões de som. Então, tu não tem ideia da minha cara, quando eu própria estou andando de carro e passo por um caminhão de som dizendo que, se eu for prefeita, vai ter carne de cachorro em Porto Alegre legalizada. Imagina, os caminhões de som todos dizendo isso”, disse.

PROMESSAS SOBRE BOMBAS Outro ponto da campanha do atual prefeito de Porto Alegre recordado pelos internautas nos últimos dias é a promessa de melhorar o sistema antienchente da capital.

A promessa foi feita em publicação em suas redes sociais em 3 de novembro, dias antes das eleições municipais. Na postagem, dizia que a gestão do então prefeito Nelson Marchezan Jr. (PSDB) “perdeu R$ 121 milhões destinados à reforma das casas que bombeiam a água da chuva” de 2017 a 2021. Afirmava ainda que o eleitor deveria votar 15 se quisesse evitar alagamentos.

“Se, nos últimos 4 anos, tendo as verbas disponíveis para as reformas, a prefeitura não resolveu o problema dos alagamentos, por que agora, sem as verbas, resolveria? É hora de mudar. A cidade não pode continuar como está. Dia 15, vote 15. Porto Alegre tem solução”, disse.

O Poder360 procurou o gabinete do prefeito Sebastião Melo para pedir um posicionamento oficial sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.