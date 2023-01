Prefeito entrega equipamentos e visita mais postos de saúde teixeirenses

Visita do prefeito Dr. Marcelo Belitardo a UBS Ulisses Guimarães (Foto: Wesley Morau)

Na última sexta-feira (13), o prefeito Dr. Marcelo Belitardo esteve presente na Unidade Básica de Saúde do bairro Eixo Sul. O gestor forneceu itens como bebedouro, foco e cadeiras ao posto, após o mapeamento de demandas da unidade.

No mesmo dia, o gestor visitou as UBS do Estância Biquíni e do Ulisses Guimarães (nesta última, juntamente com os vereadores Bernardo Cabral e Luizinho), dialogando com equipe e pacientes dos respectivos postos a fim de localizar limitações tanto na estrutura física como no processo de atendimento ofertado.

“A partir do contato direto e na inserção no cotidiano dos postos de saúde teixeirenses, a administração pública é capaz de compreender quais são as maiores dificuldades de quem precisa e de quem oferece o atendimento na Atenção Primária”, explicou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Com isso, vamos continuar a fortalecer nosso sistema de saúde, tendo o olhar humano como eixo norteador”.

