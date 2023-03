China diz compreender cancelamento de viagem e deseja “rápida recuperação” a Lula

Pequim — O governo da China disse compreender e respeitar a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de adiar a visita ao país.

Em manifestação na manhã deste domingo em Pequim, noite de sábado no Brasil, os chineses desejaram pronta recuperação a Lula e afirmaram que seguirão em contato com as autoridades brasileiras para tratar de “questões relacionadas à visita”.

O cancelamento da viagem de Lula à China foi anunciado neste sábado pelo governo brasileiro. O presidente tomou a decisão por recomendação médica. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A.

O governo brasileiro afirmou que buscará remarcar a visita para uma outra oportunidade. No dia 28, Lula se reuniria em Pequim com o presidente chinês, Xi Jinping (foto).

Leia a íntegra da manifestação do Ministério das Relações Exteriores da China:

“O lado brasileiro informou a decisão de adiar a visita à China do presidente Lula devido a sua condição de saúde. A parte chinesa manifesta compreensão e respeito, expressa cumprimentos ao presidente Lula e deseja sua rápida recuperação. A parte chinesa continuará a manter contato com o lado brasileiro sobre questões relacionadas à visita.”