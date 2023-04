Prefeito Marcelo Angênica regulamenta a GCM e garante maior segurança à população

Como havia prometido o prefeito de Itamaraju, Marcelo Angênica (PSDB), regulamentou a Guarda Municipal, instituição que possui por finalidade a segurança da população e dos prédios públicos. Hoje a guarda é estruturada e qualificada, com a realização de cursos de formação, aperfeiçoamento, estruturação da base, uniformes, viaturas, e valorização profissional”, disse Angênica.

Com a entrega oficial na Prefeitura Municipal de Itamaraju, juntamente com a equipe da Guarda Municipal e o secretário de Administração Léo Oss, o prefeito ressaltou seu compromisso com a população e destacou a importância da Guarda Municipal regulamentada para a segurança do município.

“A partir de agora, a Guarda Municipal terá um papel fundamental na proteção do patrimônio público e dos cidadãos de Itamaraju, garantindo um ambiente mais seguro e tranquilo para todos. A população pode ficar tranquila sabendo que conta com uma instituição cada vez mais estruturada e qualificada para protegê-la”, ressaltou.

Por | Ascom PMI