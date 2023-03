Prefeitura adquire uniformes escolares para estudantes da Escola Municipal Clélia das Graças Figueiredo Pinto

Entrega de uniformes escolares para estudantes da Escola Municipal Clélia das Graças Figueiredo Pinto (Foto: Wesley Morau)

Na última sexta-feira (10), ocorreu a cerimônia para entrega de uniformes oficiais dos alunos da Escola Municipal Clélia das Graças Figueiredo Pinto, localizada no bairro Santa Rita. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a secretária de Educação e Cultura Regiane Chuaith e demais secretários municipais, representantes do Legislativo, professores, alunos e seus familiares, além da imprensa e a comunidade em geral.

“Essa é mais uma conquista para a educação do nosso município, que já conta com ambientes como pátios reformados, refeitórios, quadras poliesportivas e salas climatizadas”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. A Escola Municipal Clélia das Graças Figueiredo Pinto é a primeira da rede pública a implementar o modelo disciplinar e pedagógico do sistema do Colégio da Polícia Militar. “Queremos um ensino público teixeirense de excelência, investindo em estrutura física, capacitações aos profissionais do setor e em metodologias pedagógicas diversas”, disse o gestor.

“É uma alegria muito grande cumprir o que está estabelecido no termo de convênio com a Polícia do Estado da Bahia, que é uniformizar os nossos alunos dentro do modelo padrão exigido”, celebrou Regiane Chuaith, secretária de Educação e Cultura. “Aguardamos ansiosos por esse momento, depois de um período de ausência das escolas devido a pandemia, por exemplo. Os pais estão tão felizes como nós, por seus filhos estarem frequentando uma escola de qualidade. Vemos o avanço deles a cada dia”.

Pâmela Batista Ferreira foi uma das mães presentes no evento, e destacou a estrutura de qualidade e o ensino proporcionado a filha Ana Júlia: “me sinto segura com ela nesse amplo espaço. Aqui tem professores capacitados e ela está aprendendo bastante. É muito bom ver eles recebendo esses uniformes, todos padronizados e arrumadinhos; esse também é um momento legal de interação entre pais e professores”.

“Esse é o símbolo da nossa escola, representando a Guarda de Honra, e estamos aqui cumprindo nosso papel”, disse Arthur Alves, aluno da instituição. “Gosto muito da minha escola, a prefeitura montou ela com muito carinho para nós e para os nossos professores”.

