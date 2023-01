De uma tacada só, a Premier League leva três brazucas camisas 5

Depois do fracasso na Copa do Mundo, no momento em que o futebol brasileiro ensaia uma renovação de valores, os nomes que surgiram para a posição de médio volante foram bem promissores.

Por coincidência, os três melhores que apareceram estão sendo exportados para a Premier League, o maior e mais competitivo campeonato da Europa: João Gomes, Danilo e Andrey. A seguir, a filha de cada um dessas promessas:

João Gomes, está sendo vendido pelo Flamengo para o Wolverhampton, por R$ 94 milhões. Nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro de 2001;

Danilo, está sendo vendido pelo Palmeiras para o Nottingham Forest, por R$ 113 milhões. Nasceu em Salvador, em 19 de abril de 2001;

Andrey Santos, está sendo vendido pelo Vasco para o Chelsea, por R$ 68 milhões. Nasceu em no Rio de janeiro, em 3 de maio de 2004.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!