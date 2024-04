Prefeitura avança com nova etapa de obras do Mercadão

Nova etapa de obras no Mercado Municipal (Foto: Junior Origem)

O Mercado Municipal de Teixeira de Freitas é um dos principais símbolos da identidade e cultura da cidade. Não é apenas um local de comércio: é um espaço histórico que representa a vida urbana teixeirense. Ciente desta importância, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — por meio da parceria entre a Secretaria de Projetos Estratégicos e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo — prossegue com a nova etapa de obras no conhecido Mercadão.

Alguns dos serviços realizados nos novos boxes são o levantamento de alvenaria (realizado também nos dois banheiros) e execução de chapisco e reboco. A nova etapa da revitalização do Mercadão busca também fomentar e impulsionar o empreendedorismo e a economia local com espaços de qualidade aos comerciantes que atuam no espaço.

Nova etapa de obras no Mercado Municipal (Fotos: Junior Origem)

