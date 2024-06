Construção de novo hospital materno infantil (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas segue com a construção do novo hospital materno infantil, que irá atender mães e crianças não só de Teixeira de Freitas como dos demais municípios do Extremo Sul da Bahia. Este é mais um investimento da gestão atual para fortalecer o tratamento digno e humanizado da rede pública de saúde teixeirense às famílias baianas.

No bloco B superior, a equipe trabalha nas instalações de portas, pintura e acabamentos finais. No bloco A térreo, são realizadas pintura e instalação de forro. No bloco B térreo, é feita a instalação de portas, pintura, chumbamentos e retoques finais. Já no bloco cozinha, a equipe executa a instalação das janelas.

O equipamento irá contar com um total de cem leitos entre Obstetrícia e Pediatria, sendo cinco deles quartos privados para partos humanizados com o auxílio de doulas – com um apresentando banheira, utilizada em tais procedimentos –; 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatais e dez unidades de terapia semi intensiva.

Construção de novo hospital materno infantil (Fotos: Junior Origem)

O post Prefeitura avança em construção de novo hospital materno infantil apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.