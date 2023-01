Prefeitura continua com a recomposição de ruas teixeirenses; confira

Recomposição da rua Jarbas Passarinho, no Wilson Brito (Foto: Reprodução)

Nesta terça-feira (10), as equipes responsáveis atuaram na recomposição da pavimentação da Rua Jarbas Passarinho, no bairro Wilson Brito. Inicialmente, foi feita a limpeza dos destroços acumulados pelas chuvas e, posteriormente, reaterro com material apropriado.

O material utilizado no procedimento é o bloquete sextavado, que se destaca pelo uso imediato após instalação e pela simplicidade de potenciais processos de reparo, além de permitir que a água seja facilmente deslocada para o interior do solo.

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas continua atuando na recuperação de vias públicas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Extremo Sul no ano passado.

