Prefeitura de Blumenau quer policiais armados nas escolas da rede municipal

A Prefeitura de Blumenau anunciou nesta quinta-feira, 6, que irá solicitar ao governo estadual a contratação de policiais aposentados da reserva para realizarem a segurança armada das escolas da rede municipal. Outras medidas foram anunciadas pelo prefeito Mario Hildebrandt, um dia após um homem invadir a creche Cantinho Bom Pastor e matar quatro crianças com uma machadinha. As medidas consistem em revisar os muros, cercamento, controle e acesso de pessoas em todas as escolas e Centro Educacionais que pertencem a rede municipal de ensino; elaboração de um plano de contingência pela Secretaria de Defesa Civil e Secretária de Educação; ampliação de equipes multidisciplinares, com psicólogos e assistentes sociais. As mudanças estão previstas para começarem na segunda-feira, 10. Além dos policias, a administração municipal também analisa, através da Procuradoria do Município, a contratação de uma vigilância particular armada. Também serão instaladas câmeras em todas as unidades educacionais da rede municipal. Os equipamentos serão instalados em pontos estratégicos e estarão integrados à Central de Controle Operacional. Um termo será formalizado “para que a PM também tenha acesso às imagens”, segundo a prefeitura. As medidas foram apresentadas na manhã desta quinta-feira em um reunião que contou com a participação de representantes da Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil, Ministério Público, Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. Também participaram gestores de escolas municipais e estaduais das redes pública e privada.

Leia também

Motorista é preso por transportar drogas em ônibus escolar no Mato Grosso



Justiça decreta prisão preventiva de autor de ataque a creche em SC