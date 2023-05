Prefeitura de Itamaraju executa novas obras de infraestrutura no bairro Várzea Alegre

Além da infraestrutura com a pavimentação das ruas, as obras estão levando a novas possibilidades, mais segurança, bem-estar, mobilidade e dignidade a motoristas e pedestres do bairro

A Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas, está executando uma grande frente de trabalho que vem beneficiando toda a região do Posto Gavião no bairro Várzea, na zona sul da cidade, com obras de pavimentação que beneficia diretamente a extensa Rua São Roque (350 metros) e todas as suas transversais, como a Santa Bárbara e Bento A.

Os moradores sempre reivindicaram a pavimentação da localidade, onde a maioria dos seus trechos não era permitido o tráfego de veículos e nas épocas chuvosas os moradores dessas vias sofriam com erosão e alagamento das residências causadas pela água das chuvas.

Todas as vias estão ganhando pavimentação por calçamento em bloquete sextavado, mas antes disso, toda drenagem foi revitalizada e se promoveu os devidos reparos nas galerias de águas pluviais das ruas contempladas. Um detalhe interessante para os moradores, é que as obras estão deixando a Rua São Roque bem mais ampla.

O projeto está sendo realizado com recursos próprios do município de Itamaraju e a pavimentação segue o cronograma estabelecido pela Prefeitura Municipal.

O prefeito Marcelo Angênica destacou a importância da obra para a melhoria na infraestrutura do bairro Várzea Alegre: “há muitos anos que os moradores dessa região do bairro reivindicam por obras de infraestrutura e, é com enorme satisfação que estamos executando esta obra tão importante para o bem-estar dessas pessoas que vivem aqui”.

A iniciativa tem como objetivo facilitar possibilidades, gerar mais segurança e além de trazer dignidade. Além disso a pavimentação traz mobilidade urbana a motoristas e pedestres, enfatizou o prefeito Marcelo Angênica.

Já o secretário de Obras, Toninho – explica que o formato hexagonal contribui para o encaixe perfeito das peças, auxiliando na transferência das cargas. Além da alta resistência, o bloquete sextavado oferece ao projeto os diversos benefícios do pavimento intertravado de concreto, auxiliando no escoamento das águas pluviais e contribuindo para o conforto térmico na área.

Por – ASCOM PMI