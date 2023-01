Prefeitura de Prado e Governo do estado garante manutenção da BA-489

Após a solicitação do prefeito de Prado, Gilvan Produções, ao Governo do Estado para melhorias na BA-489 e na BA-001 sentido Prado à Alcobaça, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, iniciou as obras nas rodovias.

Os ofícios foram apresentados no dia 16 de janeiro, durante reunião na sede da SEINFRA, em Salvador, que contou com a presença do secretário em exercício, Sérgio Brito e também do deputado estadual Ângelo Coronel.

Durante a reunião o prefeito Gilvan, tinha reforçado que após o rompimento da BR-101, sentido Teixeira de Freitas à Itamaraju, o fluxo de carretas pesadas que usaram a cidade de Prado como alternativa, fez com que a BA-489 e a Ba-001 sofresse vários danos.