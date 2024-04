39ª edição da Feira Ópera terá desfile de lançamento com tendências Primavera-Verão 24/25

Evento para lojistas acontece nos dias 23 e 24 de abril, em São Paulo

O Max Fashion Day já é uma tradição da Feira Ópera e apresenta ao público os lançamentos de grandes marcas por meio de um grande desfile. Organizado pelo Grupo YBrasil, ele conta com os modelos das agências Max Fama e Models Black e, na 39ª edição da Feira, acontece nos dias 23 e 24 de abril, às 17h. Um dos destaque do evento será a participação da apresentadora, influencer e empreendedora, Rafa Brites, que irá desfilar para a marca que é sócia.

Para o diretor da agência de modelos Max Fama, Felipe Monteiro, a produção do desfile é uma realização que merece ser celebrada sempre. “O desenvolvimento do Max Fashion Day é um marco para o segmento da moda e, poder desenvolver um espaço criativo e seguro para que as marcas possam desfilar as próximas coleções e tendências é um desafio lindo e muito recompensador”, relata. “ A reverberação do evento é sempre muito grande. Então, ter a presença de nomes como, Rafa Brites, que está conosco este ano, desfilando na passarela e confiando a sua marca no projeto, mostra a magnitude e excelência do desfile”, finaliza.

Com um casting composto por talentos das agências Max Fama e Models Black, o protagonismo na passarela está garantido. O time de modelos promete entregar muito sorriso, talento e fluidez na passarela, proporcionando uma experiência única tanto para as marcas, como para o público presente.

Os desfiles são uma forma lúdica e conceitual de conhecer o caimento das peças nas crianças, além de evidenciar as tendências, com performance de modelos mirins e influencers na passarela.

Serão dois desfiles, cada um no final da tarde dos dois primeiros dias de evento, apresentando as novidades da Primavera-Verão 24/25 das marcas: TREAND4KIDS, 3 e Já, Green by Missako, Nini & Bambini, Jaca-Lelé, Ópera Kids, Brunisa, Everly, Up Baby, La Magie Kids, Kiki & Mily, Daya, Braziline, Taioca, Boim´s Jeans, Rita Colato, Voá e Moulemar.

Serviço

Max Fashion Day

De 23 e 24 de abril de 2024.

Terça e Quarta-feira às 17h

Centro de Eventos PRO MAGNO – Av. Professora Ida Kolb, 513 – Casa Verde / São Paulo – SP

www.grupoopera.com.br | @feiraopera