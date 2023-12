Prefeitura de SP diz que não vai aumentar tarifa de ônibus em 2024

A Prefeitura de São Paulo informou por meio de comunicado oficial nesta quinta-feira, 14, que após reunião conjunta com representantes da área de transportes do município e do governo do Estado, não haverá aumento da tarifa de ônibus para o próximo ano. “A administração municipal informa que não fará correção na tarifa dos ônibus, que será mantida em R$ 4,40”, diz a nota. A manifestação ocorre após a informação de que o governo Tarcísio de Freitas subirá o valor das passagens de trens e metrôs para R$ 5 a partir de janeiro de 2024, tendo em vista que o valor não é alterado desde 2020.

Além disso, a prefeitura também destacou que não há impedimento técnico na gestão de tarifas distintas entre os serviços de ônibus, metrô e trens, como já aconteceu anteriormente. “A atual gestão mantém o empenho em incentivar o transporte coletivo, responsável pela locomoção de 7 milhões de passageiros por dia, e que não sofreu reajuste nos últimos três anos”, finaliza o comunicado.