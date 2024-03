Prefeitura de Teixeira de Freitas concede reajuste salarial e garante piso salarial a todos os professores e coordenadores escolares do município

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas se reuniu com a categoria do magistério, que compreende todos os professores e coordenadores escolares do município, e concedeu um reajuste salarial de 3,62% para o ano de 2024. Com esse aumento, todos os profissionais do magistério receberão a remuneração inicial de R$4.580,57 para 40 horas semanais, de acordo com a Portaria 61/2024 do Ministério da Educação, na forma prevista na Lei nº 11.738/2008.

De acordo com o Governo Federal, os municípios devem utilizar no mínimo 70% do Fundeb -Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e em Teixeira de Freitas todo o recurso já é utilizado para esta finalidade – gasto com a folha de pagamento.

Vale destacar que a menor remuneração que o professor e do coordenador escolar da prefeitura é de R$4.580,57 (40 horas semanais). Isso porque, em Teixeira de Freitas, todos os servidores da categoria recebem ainda benefícios decorrentes do plano de carreira, que dispõe de diversas progressões, seja por titulação (pós graduação, mestrado, doutorado), por cursos realizados na área, adicionais por antiguidade e também por tempo de serviço, entre outras formas de ascensão na carreira. Além disso, há servidores do magistério que cumprem jornada de 20 e de 40 horas semanais, com salários que variam do piso da categoria até R$8.935,42.

Ao todo, mais de 1.300 servidores serão beneficiados com o reajuste salarial. Desta forma, a Prefeitura segue as propostas de governo de valorização do funcionalismo público municipal.

