Minas Trend: 29ª edição da semana de moda terá desfiles e palestras

A 29ª edição do Minas Trend será realizada entre os dias 10 e 14 de abril, em Belo Horizonte (MG). Com o tema “A Moda no Horizonte”, a semana de moda mineira terá cronograma com desfiles, palestras, workshops, seminários e atividades culturais. No tradicional Salão de Negócios, serão apresentadas coleções de primavera/verão 2024.

Vem saber mais!

Na próxima segunda-feira (10/4), a abertura do Minas Trend acontecerá nos jardins do Palácio da Liberdade, com o desfile Passarela da Liberdade. Cerca de 50 estilistas vão revelar visuais inspirados no tema Barroco Tecnológico, com a curadoria de Antônio Diniz, responsável pela coordenação dos trabalhos, e dos diretores Victor Dzenk e Renato Loureiro.

A iniciativa será realizada pela Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais (A.criem). Trata-se de uma realização do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).

Já na terça-feira (11/4), a SClub e a TD, marcas de pronta-entrega da Skazi e Tufi Duek, apresentarão lançamentos de outono/inverno 2023 na passarela do Minas Trend, no Minascentro, a partir das 20h. Logo após a apresentação, os 50 looks criados para o show estarão disponíveis nos respectivos showrooms, para serem comprados por multimarcas.

O Minas Trend terá desfile de abertura no dia 10 de abril, em Belo HorizonteSerá a 29ª edição da semana de moda mineiraO evento é direcionado principalmente a empresários da indústria da moda e representantes de vendas que buscam por novidades, tendências e fornecedoresA participação nos desfiles é exclusiva para convidados das marcasNa quarta-feira (12/4), o Minas Trend receberá o desfile Minas faz Moda, composto por etiquetas veteranas e novatas. Serão cinco marcas de vestuário: Arte Sacra, Barbara Bella, Victor Dzenk, B.Bouclé e Candê. As labels Junia Gomes, de calçados e bolsas, e Claudia Marisguia, de acessórios, complementam o repertório.

“O desfile será precedido por uma orquestra erudita sob o tema do Barroco ao Pop, que servirá de inspiração para a apresentação, às 20 horas, no Museu da Moda. Além disso, o local estará abrigando duas exposições que falam da importância da modelagem exclusiva com o corte centesimal e iole, junto da exposição magnífica da trajetória do estilista Alceu Penna, pontos marcantes da moda mineira”, revelou a organização do evento.

O desfile Minas Faz Moda compõe no calendário do Minas Trend, com participação da label Victor Dzenk (foto)Serão cinco marcas de vestuário. Entre elas, está a Arte SacraA B.Bouclé também estará na apresentação coletivaBijuterias da etiqueta Claudia Marisguia também serão apresentadasSalão de Negócios: Minas TrendAo longo da programação, de 11 a 13 de abril, o Salão de Negócios ficará no Minascentro, com coleções de primavera/verão 2024. Serão expostas peças dos segmentos de vestuário, com direito à moda praia, lingeries e sleepwear, além de acessórios, como bolsas e calçados, joias e bijuterias.

Além de vendas por pedidos, pela primeira vez, haverá o formato pronta-entrega. “Essa modalidade busca alinhar o evento com a nova dinâmica e necessidades do setor varejista, otimizando a agenda do lojista ao conciliar os pedidos para a próxima temporada com a aquisição de artigos para a renovação ou complementação de estoque”, destacou a organização do Minas Trend em comunicado.

Outra novidade é o lançamento de uma plataforma digital própria. “Os compradores poderão interagir virtualmente com as marcas para a efetivação de compras de forma rápida, eficaz e segura.”.

PalestrasDe 11 a 14 de abril, o Minas Trend também oferecerá programação técnica, cultural e itinerante. Além do no Minascentro, as atividades serão realizadas em locais como o Museu da Moda, o Sesi Museu de Artes e Ofícios, P7 Criativo, além do Centro Universitário Una.

Com abordagens diversas, as palestras reunirão especialistas que visam refletir sobre novidades, produção e negócios de moda. Entre as temáticas, estão direitos humanos, inteligência artificial, tendências, saúde mental, liderança de mulheres e design circular. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site do evento.

A 29ª edição da semana de moda mineira é uma realização conjunta do Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Seani) e FIEMG, com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).