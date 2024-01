Prefeitura fortalece vínculo entre saúde e comunidade em Hiperdia na Creche Brás Pereira do Nascimento

Hiperdia na Creche Brás Pereira do Nascimento (Foto: Reprodução)

Na manhã desta quinta-feira, (11), a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Wilson Brito, realizou mais uma edição do Hiperdia. Dessa vez, o evento voltado para hipertensos, diabéticos e idosos ocorreu na Creche Brás Pereira Nascimento, localizada no bairro.

A iniciativa busca atender um grupo específico de assistidos pela UBS, focando em enfermidades de rotina e fortalecendo a conexão entre ao posto de saúde e a comunidade local. Diversos idosos, pacientes diabéticos e hipertensos participaram ativamente da ação, recebendo consultas, triagens, atendimentos e acompanhamentos por parte da equipe de profissionais da saúde.

Além dos serviços médicos, o Hiperdia ofereceu atendimento com nutricionista, visando uma abordagem holística da saúde. Essa abordagem ampla é parte fundamental da proposta do Hiperdia, que não se limita ao ambiente do posto de saúde, mas busca ocorrer em locais estratégicos (como escolas, igrejas e associações), proporcionando uma interação mais próxima com a comunidade.

A rotina semanal do Hiperdia no bairro Wilson Brito não apenas oferece cuidados de saúde, mas também permite que a UBS compreenda a realidade de saúde da comunidade, fortalecendo os laços e promovendo ações mais eficazes. Para os moradores da região, o dia foi não apenas proveitoso, mas também um reforço na promoção da saúde local.

Os resultados do Hiperdia na Creche Brás Pereira do Nascimento destacam a importância de iniciativas que transcendem as paredes das unidades de saúde, buscando ativamente a proximidade com a comunidade e seus usuários. A UBS do bairro Wilson Brito reafirma seu compromisso com o bem-estar da população, tornando o evento uma ferramenta valiosa nesse caminho de cuidado e integração.

