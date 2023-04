Vaza print de Marcos Braz tentando (sem sucesso) falar com Jesus

Como mostramos aqui nesta terça-feira (11/4), o Flamengo iniciou a sua corrida atrás de Jorge Jesus, mas teria se surpreendido com os valores pedidos pelo treinador português, segundo informação do jornal Record, de Lisboa.

Mas surgiu um fato novo. Novíssimo! O internauta Felps, apresentador do ‘Que Jogada‘ e do ‘Canal Doix‘, utilizou a rede social do Twitter para divulgar mensagens supostamente recebidas de um amigo. A postagem já tinha mais de 150 mil visualizações.

Acho que os flamenguistas vão gostar disso aqui: pic.twitter.com/h9hf3e1LA0

— Felps (@Felps_QJ) April 12, 2023

Os prints mostram Marcos Braz no cinema, mas, sem prestar atenção ao filme, tentando entrar em contato com Jorge Jesus – sem sucesso. Pelo relato do internauta, o dirigente do Mengão bateu print das “seis ligações perdidas” e enviou pelo “WhatsApp” para companheiros de diretoria.

Felps, o internauta que vazou as mensagens, garantiu que a sua fonte é de total confiança. A pessoa estava no mesmo cinema em que se encontrava Marcos Braz e fez outra foto do cartola no local, essa com mais iluminação, para tentar comprovar a veracidade.

