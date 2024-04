Prefeitura implementou sistema inédito na gestão de frota de veículos do município; saiba mais

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizou a implementação de sistema de gestão inédito na frota de veículos do município, permitindo maior controle de gastos referentes a combustível. Assim, é possível garantir maior eficiência operacional e a consequente otimização de recursos.

Por meio de um sistema informatizado e integrado, todas as solicitações de abastecimento são enviadas para análise e liberação ao Departamento de Frotas, responsável pelo procedimento. Posteriormente, o departamento autoriza o volume para abastecer necessário à demanda, indicando também os postos credenciados. Cada veículo possui um cartão corporativo, com uma senha individual para cada condutor; no entanto, o controle é feito pela administração pública, permitindo o monitoramento do consumo de combustível em tempo real.

Com este investimento inovador, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas moderniza as operações do município e garante os padrões de qualidade com decisões mais informadas e estratégicas. Além disso, a aplicação do sistema na gestão da frota demonstra o compromisso com a transparência, responsabilidade e eficácia na prestação de serviços à sociedade teixeirense.

