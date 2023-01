A filha bebê de Edson Celulari é a coisa mais linda que você verá hoje

E o famoso ator Edson Celulari, conhecido e amado por todos os brasileiros pela sua linda carreira de sucesso nas telinhas, onde já participou de várias produções de sucesso, recentemente apareceu em vídeo publicado nas redes sociais da sua amada, Karin Roepke, segurando sua filhinha enquanto a alimentava com melancia. A pequena é a bebê loirinha de olhos azuis mais linda que você verá.

A pouco tempo a mulher do famoso, Edson Celulari, Karin Roepke, também postou em sua rede social do Instagram fotos e vídeo da festa de 11 meses da filha. Nas imagens, a pequena apareceu fantasiada de borboleta e parou a web com tanta fofura.

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.