Prefeitura interdita estádio Paulo Machado de Carvalho após concessionária bater o pé por show de Roberto Carlos

A Prefeitura de São Paulo decidiu interditar o estádio Paulo Machado de Carvalho, no bairro do Pacaembu (zona oeste da capital paulista), devido à realização do show de Roberto Carlos, marcado para as 19h desta sexta-feira (19) e inicialmente mantido pela concessionária Allegra Pacaembu mesmo após o veto do prefeito Ricardo Nunes (MDB). A decisão foi tomada após uma vistoria conjunta dos Bombeiros e do Contru, órgão municipal responsável pela segurança das edificações, constatar falta de segurança no local. A empresa alega ter cumprido as exigências, mas os Bombeiros negam. O relatório da Polícia Militar apontou diversos problemas, como saídas de emergência obstruídas, falta de sinalização de rotas de fuga, escadas pressurizadas inoperantes, entre outros. Além disso, não foi apresentado pela empresa o Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente, que inclui medidas de segurança contra incêndio.

Funcionários da Subprefeitura da Sé estão a caminho do estádio para garantir o cumprimento do veto, colocando obstáculos que impedirão a passagem do público. O show prevê a presença de cerca de 3.000 pessoas no segundo subsolo do Pacaembu, porém o espaço não possui licença expedida pelos Bombeiros nem alvará. A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo solicitou medidas para proibir a realização de eventos no local, caso haja risco à integridade física dos frequentadores, destacando as irregularidades apontadas pelos bombeiros.