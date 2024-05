Prefeitura libera formulário online para coleta de sugestões à LDO; prazo vai até o dia 27

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas liberou, nesta semana, um formulário online para coleta de sugestões para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025. A LDO define as metas e prioridades da administração pública durante o próximo exercício fiscal, sendo uma referência ao planejamento financeiro do governo ao alinhar gastos públicos com as capacidades financeiras da gestão e com as necessidades da sociedade. A coleta de sugestões vai até o dia 27 de maio.

A participação popular é essencial para a elaboração do orçamento, pois confere legitimidade democrática às decisões orçamentárias, aumenta a transparência do processo e garante a posição dos cidadãos enquanto figura ativa na construção de políticas públicas. O formulário permite que membros da sociedade civil auxiliem a administração pública no direcionamento de investimentos nas áreas de saúde e educação, por exemplo. Clique aqui para acessar o formulário online para coleta de sugestões para a elaboração da LDO.

