Prefeitura no Seu Bairro: confira os serviços que serão ofertados no próximo sábado (04)

No próximo sábado (04), a partir das 08 horas, ocorrerá a segunda edição do Prefeitura no Seu Bairro de 2023 na Escola Municipal São Lourenço, localizada na Rua General Tude, nº 150, no bairro São Lourenço.

O projeto busca aproximar os serviços disponibilizados pela gestão pública e os teixeirenses, sendo realizado também nos distritos e comunidades. Confira lista completa das ações que serão ofertadas no evento:

Secretaria de Assistência Social

Orientações sobre CRAS, CREAS, Centro POP, AEPETI, ACESSUAS, CRAM, Setor do Passe Livre e Cadúnico;

Orientações sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) Passe Livre para gestantes, idosos e pessoas com deficiência;

Inclusão e atualização do Bolsa Família.

Secretaria de Segurança e Cidadania

Serviços e atendimentos da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito;

Atendimentos, orientações e demonstrações da Defesa Civil;

Atendimentos jurídicos pelo CEJUSC.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

SALA DO EMPREENDEDOR – CONVÊNIO SEBRAE

Orientação empresarial;

Abertura de MEI;

Emissão de boletos;

Declaração Anual de faturamento;

Alteração de dados;

Parcelamento de dívidas;

Baixa de MEI;

Orientação ao crédito;

Capacitação e consultorias empresariais.

CREDIBAHIA – CONVÊNIO DESENBAHIA

Programa de Microcrédito para Empreendedores de Micro e Pequenos Negócios;

Orientação aos empreendedores;

Crédito para Empreender;

Crédito para Investimento Fixo;

Crédito para Capital de Giro;

Crédito de até R$21.000,00;

Pagamento até 24 meses.

DESENVOLVE TEIXEIRA – CONVÊNIO SENAI

Inscrições para Curso de Informática.

ARTE NA PRAÇA – PROGRAMA TEIXEIRA CRIATIVA E EMPREENDEDORA

Exposição de Produtos do projeto;

Cadastro Artesão para participação no projeto.

EMPREGA TEIXEIRA

Recebimento de Currículos.

APRENDENDO A EMPREENDER

Cadastro Reserva de empreendedores para os projetos da Secretaria.

Secretaria de Finanças

Orientações para emissão do IPTU;

Emissão do DAM de limpa fossa.

Secretaria de Infraestrutura

Solicitação de limpeza de fossa;

Serviço de iluminação pública.

Secretaria de Administração

Cadastro dos servidores no portal online para emissão de contracheques;

Orientações sobre a composição salarial dos servidores públicos;

Orientações sobre demandas administrativas e estatutárias;

Orientações sobre segurança do trabalho;

Informações sobre adicionais de insalubridade e periculosidade;

Consulta de requerimentos e processos administrativos (como licenças, afastamentos, readaptação de função, horário especial e aposentadoria);

Apresentação dos serviços disponibilizados no Departamento de Recursos Humanos, Núcleo de Apoio Administrativo e SESMT.

Obs.: Serão realizados agendamentos para atendimento, caso seja necessário.

Secretaria de Educação e Cultura

Pintura facial;

Música;

Dança;

Capoeira.

Secretaria de Esporte e Lazer

Dança.

Secretaria de Saúde

Consultas com profissionais das áreas de Nutrição, Psicologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia e Ultrassonografia;

Triagem para atendimentos na rede pública de saúde;

Oferta de vacinas contra a COID-19 (Pfizer)

PÚBLICO: Pessoas maiores de 12 anos;

Dose 1: Maiores de 12 anos;

Dose 2: Maiores de 12 anos vacinados com a 1ª dose até 04/01/23;

Dose 3: maiores de 12 anos vacinados com a 2ª dose até 04/11/23;

Dose 4: maiores de 18 anos vacinados com a 3ª dose até 04/11/23.

Secretaria de Habitação

Cadastramento para o Minha Casa Minha Vida;

Serviços de informações sobre Regularização Fundiária.

