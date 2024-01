Prefeitura pavimenta rua em Teixeira de Freitas

Pavimentação da rua Pereira, no bairro Castelinho (Foto: Marley Ribeiro)

Para otimizar a infraestrutura do município e promover um ambiente mais seguro aos teixeirenses, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas avança com a pavimentação de diversos bairros, dentre eles o Castelinho.

Na rua Pereira dos Santos, por exemplo, a equipe responsável executa a pavimentação a partir de bloquetes sextavados moldados in loco, que se destacam pela resistência e uso imediato após a instalação, auxiliando no escoamento da água da chuva e melhorando o tráfego de veículos e pedestres na via.

