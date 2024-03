Prefeitura promoveu ação em parceria com o instituto Sicoob sobre educação financeira aos alunos do projeto Esporte Educacional

Acão educativa com alunos do projeto Esporte Educacional (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Esporte, realizou na quinta-feira (14) uma ação em parceria com o Instituto Sicoob para mais de 50 alunos do projeto Esporte Educacional no campo do bairro Residencial Castelinho.

Na ocasião, houve uma palestra ilustrativa e dinâmica aos pequenos teixeirenses sobre educação financeira de forma lúdica e acessível, abordando valores como cooperação, economia, participação e autoconhecimento. As crianças receberam um kit informativo contendo livro, moedinha, e uma squeeze. Por fim, todos puderam aproveitar um piquenique após um momento de leitura.

“Esse projeto é muito enriquecedor em várias esferas, tanto social e cultural como também esportiva”, destacou Sandra Drago, secretária de Esporte. “A parceria de hoje ressalta um dos principais compromissos da nossa pasta, que é levar esporte junto a educação em vários bairros da nossa cidade”.

O Projeto Esporte Educacional conta com as modalidades de vôlei, futebol, futsal, judô e ginástica rítmica . A criança ou adolescente interessado deverá comparecer à sede da Estação Cidadania (rua Alfredo Medeiros Guerra, 223-257, São Lourenço), com RG ou certidão de nascimento e acompanhado de um responsável. O horário para realizar o cadastramento é das 7h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

