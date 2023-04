Prefeitura prossegue com obras no entorno do Shopping Teixeira Mall

Obras no entorno do Shopping Teixeira Mall (Foto: Wesley Morau)

A Secretaria de Projetos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas prossegue com as obras de pavimentação, drenagem e requalificação de vias no entorno do Shopping Teixeira Mall.

Nesta quarta-feira (05), a equipe responsável atua nas ruas Padre Vieira e Antônio Chicon por meio da escavação do sistema de drenagem e implementação de “espinhas”, como são conhecidos os tubos que permitem a entrada de água.

Trechos das vias mencionadas já receberam o serviço de terraplanagem, que consiste em aplainar a área e realizar a preparação da base e sub base para que as próximas etapas ocorram corretamente.

