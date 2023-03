Pavimentação da rua Itaipu (Foto: Wesley Morau)

Por meio da Secretaria de Projetos Estratégicos, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realiza o serviço de pavimentação em diversos bairros do município, a fim de garantir o conforto e a segurança dos teixeirenses.

Desta vez, a equipe responsável prossegue com a pavimentação da rua Itaipu, no bairro Jerusalém. Atualmente, ocorre o serviço de assentamento do meio-fio, para que logo após ocorra o procedimento de terraplanagem para assentamento do pavimento intertravado.

Pavimentação da rua Itaipu (Foto: Wesley Morau)

Foi executado o dreno francês (além da drenagem com tubo PEAD) em um trecho da área, visto que ocorre o acúmulo de água por ser uma região brejal.

O post Prefeitura prossegue com pavimentação de rua teixeirense apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.