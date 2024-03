Prefeitura reafirma compromisso com a valorização dos servidores públicos

O reajuste de 42,9% do Auxílio-Alimentação dos servidores efetivos municipais do Poder Executivo, que passou ao valor de R$ 400,00 a partir de março, representa o compromisso da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas na valorização destes profissionais. Entretanto, é importante ressaltar que a gestão atual possui um longo histórico referente à concessão de benefícios aos servidores, voltados para potencializar seu crescimento profissional e qualidade de vida.

A administração pública atual foi autora do Projeto de Lei Complementar N° 001/2022, que estabeleceu a gratificação dos cargos de diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e secretário escolar vinculados à Secretaria de Educação. A lei considera a dedicação exclusiva destes trabalhadores em uma atuação que ultrapassa a estrutura das unidades escolares, sendo um pilar essencial à aprendizagem e cidadania dos teixeirenses.

Visando a rápida identificação de servidores que atuam em ambientes onde há interação direta com os cidadãos, a Prefeitura também realiza a entrega de uniformes padronizados e acessórios de trabalho a profissionais como os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Esta ação também beneficia os usuários dos serviços, que colaboram com os servidores a partir da segurança transmitida pelo vestuário.

O investimento na capacitação, reconhecimento e crescimento profissional dos servidores públicos, são constantemente oferecidos cursos e capacitações para o aperfeiçoamento de habilidades e competências dos profissionais em questão. Foi firmada parceria com a Faculdade Anhanguera para a oferta de cursos gratuitos na modalidade EAD para cada servidor, independente do tipo de vínculo empregatício. No atual contexto de arboviroses, a Secretaria de Saúde promove treinamentos para maior efetividade das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e uso de tecnologias de monitoramento de regiões com alto número de casos para aprimorar os serviços executados.

Esses são apenas exemplos das inúmeras ações realizadas pela gestão em prol da valorização e reconhecimento da importância dos servidores públicos municipais para a cidade de Teixeira de Freitas.

Os servidores são um elo entre o Poder Público e a população, representando uma administração pública eficiente e de qualidade. Nas dezessete pastas, centenas de departamentos, nos setores internos ou nas ruas da cidade, são através deles que são garantidas políticas e direitos no geral. Por isso, a Prefeitura reafirma o cuidado com seus profissionais, sendo este tanto um investimento em cada indivíduo como em Teixeira de Freitas em sua totalidade.

