Justiça manda soltar prefeito goiano que tentou matar ex com 15 tiros

1 de 1 Prefeito Naçoitan Leite, de Iporá (GO), que falou que Lula e Alexandre de Moraes deviam ser eliminados – Foto: ReproduçãoA Justiça de Goiás revogou, nesta sexta-feira (16/2), a prisão preventiva do prefeito da cidade de Iporá (GO), Naçoitan Leite, suspeito de tentar matar a ex-mulher e o namorado dela com mais de 15 tiros.

A decisão do juiz Wander Soares Fonseca, do Tribunal de Justiça de Goiás, proíbe o prefeito de se aproximar ou manter contato com a ex-mulher e familiares dela, e determina o uso da tornozeleira eletrônica. O alvará de soltura foi expedido por volta das 19h desta sexta.

Ao Jornal Opção, o advogado de Naçoitan, Thales José, afirmou que o político deve reassumir a prefeitura na próxima semana.

Relembre o caso O crime aconteceu na madrugada do dia 18 de novembro de 2023. Naçoitan se entregou à polícia após quatro dias foragido. Ele invadiu a casa da ex-mulher e atirou pelo menos 15 vezes contra ela e o atual namorado. O casal não se feriu.

De acordo com a perícia, foram encontrados projeteis de calibres diferentes no local, o que indica o uso de mais de uma arma.

