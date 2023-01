Prefeitura realiza processo de pavimentação em rua teixeirense; saiba mais

Serviço de pavimentação da rua Júlio Gerônimo (Foto: Wesley Morau)

Após o período de intensas chuvas que atingiram Teixeira de Freitas no ano passado, a Secretaria de Projetos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realiza obras que auxiliam na melhoria de escoamento de águas pluviais em diversos pontos do município – dentre eles a rua Júlio Gerônimo, situada no bairro Castelinho.

A equipe responsável atuou na drenagem e, logo após, no preparo de base para futura pavimentação, que será executada com bloquetes intertravados. Atualmente, ocorre o assentamento de meio fio no local; posteriormente, será implantada uma galeria complementar ao sistema.

Serviço de pavimentação da rua Júlio Gerônimo (Fotos: Wesley Morau)

No final da drenagem já realizada, foram implementados dois dissipadores que receberão o fluxo de água pluvial de ruas do entorno inseridas no projeto, minimizando a ocorrência de alagamentos e garantindo, assim, a segurança dos teixeirenses.

