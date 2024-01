Prefeitura realizou programa de atendimentos voltados ao glaucoma neste sábado (20)

Programa de atendimentos voltados ao glaucoma no CER IV (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Saúde, realizou neste sábado (20) mais um programa de atendimentos voltados ao glaucoma no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV).

Consultas oftalmológicas e distribuição de colírios, essenciais para o tratamento adequado do glaucoma, fizeram parte do atendimento oferecido aos quase 400 pacientes agendados previamente e que estiveram presentes no mutirão. O glaucoma é uma doença crônica que provoca lesões no nervo óptico, podendo ocasionar a perda da visão; mesmo não tendo cura, a realização de consultas periódicas é essencial para maior qualidade de vida dos assistidos.

Um dos beneficiados foi o Ademar Guedes, que foi diagnosticado com a doença e apresenta apenas 30% da visão. Segundo ele, “esse projeto é muito importante pois o colírio me ajuda a enxergar mais um pouco”.

O programa de atendimentos voltados ao glaucoma continua neste domingo (21), para atender mais de 400 pacientes.

