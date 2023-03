‘Prejuízo enorme ao dia a dia das pessoas’, diz ACM Neto sobre falta d’água na Bahia

O ex-prefeito de Salvador e secretário-geral do União Brasil Nacional, ACM Neto, criticou, nesta quinta-feira (15), a falta de agilidade da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) em restabelecer o fornecimento de água para cidades da Bahia. Desde o último dia 13, 15 municípios registraram problemas no abastecimento.

“A gente pede que o governador ouça a voz das ruas e tenha um pouco de sensibilidade, sobretudo com as pessoas mais pobres, que vêm sendo as mais afetadas”, enfatizou.

Neto destacou ainda que, em 2023, a empresa responsável pelo desabastecimento de água em casas de toda a Bahia registrou aumento de 11% na tarifa aplicada aos cidadãos do estado, mas segue ocupando o primeiro lugar no número de reclamações feitas ao Procon-BA.

“Ou seja, o cidadão está sendo obrigado a cada vez pagar mais caro para ter a água com o serviço cada vez pior. Nos últimos anos, a gente só viu a Embasa trazer mais transtornos às pessoas. E o governo do estado, está fazendo o quê? Quais são as providências que o governador está tomando?”, questionou.

“Esse descaso da Embasa está afetando o dia a dia das pessoas. Trinta mil alunos sem aula hospitais sendo obrigados a paralisar os serviços. Comerciantes sendo diretamente afetados”, pontuou em vídeo publicado nas redes sociais.