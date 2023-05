Câmara de Eunápolis suspende atividades após ameaças contra vereador

A Câmara dos Vereadores de Eunápolis foi palco de confusão e ameaças na quarta-feira (03). Após o caso ser denunciado nesta quinta-feira (04), a Justiça determinou a suspensão das atividades por 10 dias e a Polícia Militar (PM-Ba) foi acionada para esvaziar o prédio.

A decisão pela evacuação foi do juiz da Vara do Trabalho, Jeferson de Castro Almeida. De acordo com ele, um vereador teria sido intimado com gritos, empurrões e até ameaça com arma na quarta (03). Os nomes dos vereadores envolvidos não foram revelados. A informação é da TV Bahia.

Segundo a Polícia Civil (PC-Ba), a ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Eunápolis. O caso também está sendo investigado pelos agentes da unidade, que realizarão oitivas em breve.

No período de suspensão das atividades, nenhuma tarefa poderá ser feita no local sem que haja garantias de segurança para todos os vereadores, servidores e prestadores de serviço. A decisão também prevê multa diária de R$ 1 milhão em caso de descumprimento.

Sessão suspensa

Com a decisão de evacuação da Câmara, a sessão que iria deliberar sobre o afastamento cautelar da prefeita Cordélia Torres foi suspensa meia hora antes do início. Na reunião, os vereadores deveriam votar contra ou favor do afastamento dela, devido às denúncias de irregularidades na realização do evento “São João se encontra com Pedrão de 2022”.

Conforme denúncia, Cordélia publicou um edital falso em 2 de maio de 2022 contrariando a lei orçamentária do município prevista para o ano, com fins de custear o evento. A estimativa é que a festa tenha gerado uma despesa de pelo menos R$ 7,2 milhões à prefeitura. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) pediu a suspensão do evento, mas a celebração foi mantida pela Justiça, e contou com shows de João Gomes, Léo Santana e Bell Marques.

A suspensão da sessão também foi determinada pelo desembargador Ângelo Jerônimo e Silva Vita, que recebeu denúncias sobre irregularidades na constituição da comissão que processa o pedido de afastamento da prefeita.