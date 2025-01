Premier League: Liverpool goleia e mantém distância na liderança

O Liverpool é o líder absoluto da Premier League. O time de Arne Slot abriu a 23ª rodada do campeonato com uma goelada por 4 x 1 sobre o Ipswich Town na tarde deste sábado (25/1). Com gols de Szoboslai, Salah e dois de Gakpo, os Reds conquistaram mais uma vitória importante na briga pelo título da liga inglesa.

Com 53 pontos, o Liverpool tem vantagem de seis pontos para o vice-líder da Premier League, o Arsenal. Os Gunners também entraram em campo neste sábado, e garantiram vitória por 1 x 0 contra o Wolverhampton.

Liverpool dominante

Em Anfield, o Liverpool foi dominante e manteve o controle do jogo durante os 90 minutos do duelo contra o Ipswich Town, pela 23ª rodada da Premier League. Szoboslai abriu o placar ainda aos 11 mintuos do primeiro tempo e deu início à goleada do time de Arne Slot.

Salah e Gakpo ampliaran o placar para os Reds ainda na primeira etapa e levaram o Liverpool para o intervalo com um 3 x 0 no marcador. No segundo tempo, o time de Arne Slot administrou a partida e sacramentou a vitória com mais um tento do atacante holandês.

O Ipswich Town chegou a descontar no final do segundo tempo, com gol de Greaves. Apesar da reação, o Liverpool saiu com a vitória segura por 4 x 1 e mantém a liderança do compeonato.

Arsenal luta até o fim

Com o lateral Lewis-Skelly expulso ainda no primeiro tempo, o Arsenal precisou lutar até o final para levar a vitória no Estádio de Molineaux, casa do Wolverhampton. Apesar do revés na etapa inicial do duelo, os Wolves viram João Gomes levar o segundo amarelo no início do segundo tempo e perderam a vantagem numérica em campo.

Com o número de jogadores igualado após a expulsão do volante brasileiro, o Arsenal se lançou ao ataque e conseguiu marcar o único gol da partida logo na sequência, aos 74 minutos. Após jogada de Martinelli, a bola sobrou para Calafiori abrir o placar e marcar o tento que deu a vitória aos Gunners neste sábado.

Confira os resultados da rodada: