Prêmio Match Gastronômico reconhece os melhores restaurantes de São Paulo

O programa Match Gastronômico, da Jovem Pan, realizou nesta quarta-feira, 20, no restaurante Bagatelle, a premiação dos melhores restaurantes da cidade de São Paulo, em evento com mais de cem empresários do ramo de restaurantes, bares e casas noturnas, além de chefs e influenciadores. A premiação, chamada de “Campeões do Match Gastronômico”, foi dividida em dez categorias, desde o melhor delivery até o melhor case de expansão. Estabelecimentos renomados como Zucco, Le Jazz Brasserie, Rodeio, Jardim de Napoli, entre outros, foram destaques da noite. A jornalista e empresária Manuela Carvalho foi a anfitriã do evento e apresentadora do podcast Match Gastronômico, ao lado de Gabriel Carvalho, sócio e operador de diversos restaurantes na capital paulista.

Para Manuela, a premiação busca solidificar a comunidade gastronômica, tornando-a ainda mais unida. “Qual é o tempero secreto para empreender no Brasil? Todo mundo responde a mesma coisa, que é persistência. Hoje é uma celebração de todos os restaurantes. A ideia é que a gente construa uma comunidade, que a gente construa essa conversa e, mais do que tudo, que a gente consiga cada vez mais ficar à frente pra lutar à favor do que os restaurantes e estabelecimentos merecem”, declarou Manuela durante a cerimônia. O Match Gastronômico tem episódios inéditos publicados todas as quartas-feiras, às 19h, nos perfis da Jovem Pan News, no TikTok, no YouTube, no Spotify e no aplicativo Panflix.

Confira o podcast Match Gastronômico:

Assista abaixo a reportagem sobre o Prêmio Match Gastronômico:

*Com informações do repórter David de Tarso